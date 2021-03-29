لعملاء البنك الأهلي.. كيف تعرف رقم حسابك الدولي في خطوات بسيطة؟

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري، على صفحته على "فيسبوك"، طريقة حصول عملائه على رقم الحساب الدولي المعروف بمصطلح (IBAN) لاستقبال الحوالات من على موقع البنك الإلكتروني في ثوانٍ من خلال بعض الخطوات البسيطة.

ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وهو طريقة قياسية لتحديد الحساب المصرفي، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال المدفوعات الدولية.

وبدءًا من 30 يونيو 2020 تتطلب التحويلات من وإلى حساب العميل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، في حين يبقى رقم الحساب الشخصي الحالي الخاص بالعميل سارٍ بدون أي تغيير.

وتشمل خطوات حصول العملاء على رقم الحصول الدولي من على موقعه الالكتروني في الآتي:

1- كتابة العنوان الإلكتروني للبنك على جوجل وهو www.NBE.com

2- يتم الضغط على أيقونة المزيد بجوار "الخدمات الذاتية"، ثم الضغط على الاستفسار عن رقم (IBAN) بعد فتح الصفحة.

3- يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل ثم رقم الهاتف المسجل في البنك في المكان المحدد على صفحة البنك لتتم معالجة البيانات سريعا.

4- يرسل البنك الرقم التعريفي للعميل على رقم هاتفه ويطلب منه إعادة إدخاله على صفحة البنك في ثوانٍ معدودة قبل انتهاء صلاحية الرمز، وبمجرد إدخال الرمز تظهر كافة معلومات العميل بشأن رقم حسابه الدولي وكافة بياناته عن حساباته المختلفة في البنك.