أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم الاثنين, مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول, والعربي الإفريقي, والإسكندرية, والبركة, وقناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 15.67 جنيه للشراء, و15.77 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري, ومصر عند 15.66 جنيه للشراء, و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء, و15,79 جنيه للبيع.