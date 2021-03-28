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لماذا لن تتأثر واردات هواتف المحمول بتوقف الملاحة في قناة السويس؟

04:58 م الأحد 28 مارس 2021
لماذا لن تتأثر واردات هواتف المحمول بتوقف الملاحة في قناة السويس؟

باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية

كتب-علاء حجاج:

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، إن سوق الهواتف الذكية محليًا لن يتأثر بحادث جنوح سفينة بقناة السويس، واستبعد كذلك أن يتأثر سوق الهواتف الذكية عالميًا بتوقف حركة الملاحة بالقناة.

وأضاف مجاهد لمصراوي، أن أغلب الهواتف الذكية بالأسواق العالمية يتم تصنيعها بمنطقة "الفار إيست"-الصين وتايوان والدول المجاورة لهم-، وتنقل وتشحن للأسواق المستهدفة جويًا.

وجنحت السفينة "إيفر جيفن" التابعة للخط الملاحي "إيفر جرين" التي يبلغ وزنها 199.489 طن مساء الثلاثاء الماضي عند الكيلو 151 من قناة السويس، مما أدى إلى سد الممر المائي للقناة.

وتسبب تعطل الملاحة في تكدس السفن على مداخل ومخارج القناة وبعرض البحر، وقدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدد السفن الذي تنتظر المرور من القناة بنحو 369 سفينة.

وقال إن حدث تأثير، سيظهر في سوق الهواتف التقليدية "ذات الأزرار" لأنها هواتف رخيصة السعر وتكلفة الشحن تؤثر في تسعيرها ولذلك يتم شحنها بحرًا، وأغلب هذا النوع من الهواتف يُباع في القارة الأفريقية وبعض أسواق آسيا.

وتعمل شركة راية للتجارة والتوزيع، إحدى شركات راية القابضة بعمليات التوزيع وخدمات ما بعد البيع للعديد من العلامات التجارية بسوق الهواتف المحمولة مثل نوكيا، وسامسونج، وهواوي، ولينوفو، وموتورولا، وZTE وآسوس.

وقال أحمد أبو عوف رئيس شركة اتصال، وكيل هواتف هونر في مصر وTCL، إنه لم يحدث تغيير على مستوى شحنات الهواتف الذكية الخاصة بمنتجات الشركة، وكذلك لم يحدث أي تغيير في الأسعار.

باسم مجاهد شركة راية قناة السويس هواتف المحمول
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