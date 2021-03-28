تصل إلى 1000 جنيه.. أسعار "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية

كتبت- دينا خالد:

مع اقتراب شهر رمضان تبدأ الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإعلان عن توفير كرتونة أو "شنطة" رمضان، من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات.

وتتفاوت أسعار كرتونة رمضان كل عام، بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها.

ويقدم مصراوي، في السطور التالية أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية شهيرة.

1- مؤسسة مصر الخير

تقدم مصر الخير كرتونة تحتوي على 12 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة، تحت اسم "كرتونة الخير" بسعر 150 جنيها.

وتتكون الكرتونة هذا العام من: (2 كيلو أرز - 2 كيلو مكرونة - نصف كيلو لسان عصفور - نصف كيلو شعرية - 2 كيلو سكر - كيلو دقيق - نص كيلو عدس أصفر - 200 جرام صلصة - 500 جرام سمن - 80 جرامًا شاي - 700 جرام تمر - 400 جرام بسبوسة بودر - كيس عصير بودر - دجاجة بوزن 1150 جراما).

وأضافت جمعية مصر الخير نوعًا جديدًا من كرتونة رمضان باسم "سند العائلة"، وتحتوي على 70 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة بسعر 1000 جنيه.

2- بنك الطعام المصري

ويقدم بنك الطعام نوعين هذا العام من كرتونة رمضان، تحت اسم "إفطار صائم" بسعر 250 جنيهًا، وكرتون "إفطار صائم 150 جنيها".

مكونات كرتونة "إفطار صائم 250 جنيها":

(9 كيلوات أرز - 3 كيلوات سكر - 2 كيلو مكرونة - كيلو بلح - 2 زجاجة زيت - 400 جرام صلصة طماطم - 400 جرام شاي - 4 عبوات فول مدمس - نصف كيلو فاصوليا - 2 كيلو دقيق - كيلو لوبيا - لفة قمر الدين - 500 جرام شعرية - 400 جرام ملح).

مكونات كرتونة "إفطار صائم 150 جنيها":

(5 كيلوات أرز - 2 كيلو سكر - كيلو مكرونة - نصف كيلو لوبيا - 2 زجاجة زيت - كيس ملح - علبة صلصة - كيلو بلح - 4 عبوات فول مدمس - 3 علب جبنة).

3- جمعية الأورمان

تقدم جمعية الأورمان نوعين من كرتونة رمضان هذا العام كرتونة رمضان تحتوي على 23 كيلو جرام من المواد الغذائية بسعر 250 جنيها، وكرتون رمضان 13 كيلو جرام بسعر 150 جنيها.

مكونات كرتونة "رمضان 23 كيلو جرام":

(5 كيلوات أرز - 5 كيلوات مكرونة - 5 كيلوات سكر - 2 كيس شعرية "2 * 400 جرام" - كيلو دقيق - كيلو فول - كيلو عدس - كيلو بلح - لفة قمر الدين - علبة سمن 1.450 كيلو - علبة صلصة 380 جراما - علبة شاي 250 جراما).

مكونات كرتونة "رمضان 13 كيلو جرام":

(3 كيلوات أرز - 2 كيلو مكرونة - 2 كيلو سكر - كيلو فول - كيلو عدس - كيلو بلح - علبة سمن "1.450 كيلو جرام" - علبة صلصة "380 جراما" - علبة شاي "250 جراما").