أسعار التوابل تشتعل مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب

"التأمين الصحي" تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في التغطية الشاملة

في جولة لمصراوي "يا بلاش يا ياميش" والأسعار تتراجع قبل رمضان

كتبت وتصوير-دينا خالد:

شهدت جميع أسعار التوابل ارتفاعات بنسب متفاوتة خلال الأسبوعين الماضيين تتتراوح بين 20 و100% باختلاف الصنف، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي في جولة بمنطقة التربيعة بشارع الأزهر.

وقال إمام محمد، صاحب محل الصفا للعطارة بمنطقة التربيعة، إن أسعار التوابل قفزت بشكل تدريجي خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة ارتفاع وصلت 100%.

وأضاف محمد، أن أبرز أنواع التوابل التي ارتفعت هي الفلفل الأسود الذي ارتفع إلى 90 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا الشهر الماضي.

"الفترة الماضية يحدث ارتفاع كل يومين ولا يوجد له مبرر سوى زيادة الطلب قبل شهر رمضان"، بحسب محمد.

وأضاف محمد إلى أن سعر الكمون ارتفع إلى 100 جنيه مقابل 60 جنيهًا، وكيلو الحبهان وصل إلى 600 جنيه مقابل 450 جنيهًا الشهر الماضي، وكيلو القرفة الخشب وصل 140 جنيهًا مقابل 110 جنيهات.

واتفق معه، أحمد رأفت، صاحب محل عطارة في منطقة التربيعة، في أن أسعار التوابل ارتفعت ارتفاعات كبيرة في وقت قصير.

وأضاف رأفت، أن جزءًا من هذه الزيادة راجع لارتفاع مصاريف الشحن الدولي ولكن ليست بهذه النسبة الكبيرة، فمصاريف الشحن بأكملها تمثل نسبة 5% من أسعار البضائع.

وأرجع رأفت الزيادة لارتفاع الطلب على التوابل مع اقتراب شهر رمضان وقلة المعروض بسبب تراجع الاستيراد خلال أزمة كورونا.

وأوضح رأفت، أن أبرز أسعار التوابل التي ارتفعت هي أسعار التوابل الأساسية كالفلفل الأسود والكمون والحبهان.

وتوقع رأفت أن تعود الأسعار للتراجع بشكل تدريجي بعد انتهاء شهر رمضان، نظرًا لأن التوابل ليست سلعة تشترى يوميًا.