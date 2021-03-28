مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10867 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.47%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 34.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 30.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 4 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 1.57% إلى مستوى 10870 نقطة.