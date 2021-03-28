إيتيدا: 300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مراكز إبداع مصر الرقمية

كتب-علاء حجاج

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة نيابة عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديو كونفرنس في فعاليات إطلاق "هاكاثون مجتمع رقمي" الذي تنظمه شركة "فودافون للحلول الذكية VOIS" عبر الإنترنت برعاية وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات بهدف تشجيع الكوادر الشابة من المبرمجين على توظيف مهاراتهم ومشاركة خبراتهم في تسخير التكنولوجيا لخلق حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

وأضاف أن ضمن جهود الهيئة تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ المرحلة الأولى في 5 محافظات باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه وتم تخصيص نفس قيمة الاستثمارات لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف محفوظ أن نجاحات الشركات العالمية مثل فودافون للحلول الذكية في مصر تعد دليلا قاطعا على وجود المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية، وتؤكد ثقة الشركات العالمية في مهارات الشباب المصري ووفرة الكوادر المصرية التي تتمتع بقدر عالي من الاحترافية في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات عالية القيمة.

وبحسب محفوظ فإن الهيئة تقدم دعم غير مسبوق تجاه العنصر البشري وتنمية وتطوير المهارات والقدرات، من خلال توفير وإتاحة برامج تدريبية ودرجات علمية على أعلى مستوى وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والجامعات المرموقة، مثل مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"، ومبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل الحر والتأهيل لوظائف المستقبل من خلال تدريب 100 ألف شاب وشابة على مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد مثل مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني بما يساهم في خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

وأشار محفوظ إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر حيث يتم العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات والمعروفة باسم "Creativa" لتوفير التدريب التقني للشباب في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبدأت الوزارة بالفعل في تقديم عدد من الأنشطة في المراكز لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التي يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة، بحسب محفوظ.