تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 764 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 655 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 873 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.