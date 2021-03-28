أسعار الألومنيوم تقفز عالميًا بعد تعطل الملاحة في قناة السويس.. فهل تتأثر مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

سبب جنوح سفينة "إيفر جيفن" بالمجرى الملاحي بقناة السويس إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمي بالقرب من أعلى مستوى مستوياتها منذ منتصف 2018، بحسب وكالة بلومبرج.

وجنحت السفينة البنمية EVER GIVEN التي يبلغ وزنها 199.489 طن مساء الثلاثاء الماضي عند الكيلو 151 من قناة السويس، مما أدى إلى سد الممر المائي للقناة.

وبحسب بلومبرج، ارتفع سعر الألومنيوم بنسبة 2.3 ٪ ليسجل 2298 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن خلال جلسة الجمعة الماضي.

وترتبط أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي التي تسيرها شركة مصر للألومنيوم بسعره بالبورصات العالمية.

وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الألومنيوم بمصر تتحرك بحسب متوسط سعر الطن طوال الشهر بالبورصات العالمية.

وأضاف حنفي، أن ارتفاع أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية سيكون له تأثيره على الأسعار بالسوق المحلي خلال الشهر المقبل ولكن لن يكون التأثير كبيرًا.

ويصل سعر طن السلك حاليا في السوق المحلي أكثر من 40 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف 6 ملي نحو 45.3 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف الباردة 47.5 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب حنفي في وقت سابق.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.