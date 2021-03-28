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كم تبلغ إيرادات قناة السويس الأسبوعية خلال آخر 5 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

11:47 ص الأحد 28 مارس 2021
كم تبلغ إيرادات قناة السويس الأسبوعية خلال آخر 5 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

السفينة الجانحة بقناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

اقتربت أزمة جنوح السفينة العملاقة "إيفر جيفن" بقناة السويس من أسبوع على حدوثها، والتي بدأت صباح يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في تعطيل الملاحة في القناة، وسط اهتمام عالمي كبير.

وكانت إيرادات قناة السويس حققت صعودا ملحوظا للعام الثالث على التوالي خلال العام المالي الماضي مسجلة نحو 5.8 مليار دولار.

وفي حال استكملت الأزمة فترة أسبوع قد تخسر القناة ما بين 90 و120 مليون دولار خلال فترة الأزمة، بناءً على بيانات إيرادات القناة في السنوات الخمس الأخيرة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي متوسط الإيرادات الأسبوعية لقناة السويس خلال آخر 5 سنوات مالية، بحسب بيانات البنك المركزي.

سفينة قناة السويس إيرادات قناة السويس سفينة إيفر جيفن قناة السويس

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