الضرائب: سيارات متنقلة لمساعدة الممولين.. وآخر موعد لإقرارات الأفراد 31 مارس

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفني المجاني للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال حملة السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة لهم، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

وقال عبد القادر إن السيارات المتنقلة نفذت جولات ميدانية في محافظات أسيوط، والمنيا، والقليوبية، وبورسعيد، مشيرا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني وتوفير منافذ لتلقي الإقرارات الإلكترونية للتيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم.

وأضاف أن المصلحة استجابت لطلب نقابة المهن التمثيلية بتخصيص شباك داخل قاعة الخزانة العامة لتقديم أعضاء النقابة لإقراراتهم الضريبية من خلاله، كما تم توفير فريق للدعم الفني يتواجد داخل مقر النقابة.

وذكر عبد القادر أن النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة المنيا كانت طالبت المصلحة بتوفير الدعم الفني لأعضاء النقابة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، واستجابت المصلحة على الفور لهذا الطلب ووفرت فريقا للدعم الفنى بمقر النقابة الفرعية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بمحافظة أسيوط، والتي تقدم خدمات مجتمعية تطوعية، بأن يتم تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بجميع مراكز المحافظة.

وتنتهي المهلة المتاحة أمام الممولين من الأشخاص الطبيعيين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلى مصلحة الضرائب المصرية يوم الأربعاء المقبل 31 مارس الجاري.

وأكد عبد القادر أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، مطالبا إياهم بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة.

وأوضح أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: (16395)، والبريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg)، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد، والسعي الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وبالنسبة لجولة السيارات المتنقلة بمحافظة القليوبية، قال رئيس المصلحة إن أغلب الممولين الذين تم تقديم الدعم الفني لهم، كانوا من المطالبين بتقديم إقرار الواقع الموروث، والذي يتطلب تقديم إقرار ضريبي إلكتروني لكل ممول من الورثة، واستمرت هذه الجولة لساعات متأخرة من الليل وذلك لتقديم الدعم الفني لكل من توجه إلى السيارات المتنقلة طلبًا لتقديم الدعم.

وبالنسبة لجولة محافظة بورسعيد، قالت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إن السيارات المتنقلة تواجدت أمام مأموريات محافظة بورسعيد ، وأمام منافذ الحاسب الآلي، ومركز التدريب الضريبي بالمحافظة، بالإضافة إلى تنقلها بالميادين والشوارع المختلفة بالمحافظة.

وأضافت أنه يتم تحديد خط سير لهذه السيارات المتنقلة بكل محافظة ويتم الإعلان عن أماكن ومواعيد تواجدها من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة، بالإضافة إلى أن هذه السيارات تجوب شوارع وميادين كل محافظة للوصول إلى الممولين في أماكنهم.

وطالبت سناء عبد المنعم جميع الممولين بضرورة التحقق من هوية أعضاء حملة السيارات المتنقلة، وأنهم تابعين لمصلحة الضرائب المصرية ويحملون الكارنيهات التي تثبت ذلك، وأن السيارة الموجودة معهم عليها شعار الحملة ومصلحة الضرائب المصرية.