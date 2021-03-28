الحديد والصلب: لا يوجد عرض شراء أوكراني للشركة.. وجارٍ تنفيذ قرار التصفية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية إنه لا يوجد عرض من شركة أوكرانية لشرائها، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي مرسل للبورصة اليوم الأحد، أن العرض المقدم من شركة فاش ماش الأوكرانية لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة ولا يرقى لكونه عرضا لتطوير الشركة أو خطة تفصيلية لها أهداف وجدوى واضحة.

وبحسب البيان، فإنه جارٍ تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" التي عقدت في 11 يناير الماضي.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.

وخلال اليومين الماضين كشفت مجموعة صحارى - المملكة المتحدة، ملامح مقترح لتطوير الشركة طرحته على وزارة قطاع الأعمال، فيما قال مصدر بالوزارة إنه ما زال الأمر قيد الدراسة.

وأضاف المصدر أن الوزارة لم تتلق عرضاً حقيقياً من مجموعة صحارى لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، مشيراً أن كل القصة تمت عبر البريد الإلكتروني، ودون مشروع واضح وأن الوزارة طالبتها بعرض مشروع فني وشريك فني مقترح