ربيع: 14 مليون دولار إيرادات قناة السويس في اليوم

القاهرة-مصراوي:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس اليومية ما بين 12 إلى 14 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تأثرت بالفعل جراء حادث جنوح سفينة "إيفر جيفين" في القناة.

وتوقع ربيع خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت ألا تتأثر إيرادات قناة السويس بشكل كبير خلال الفترة المقبلة جراء هذا الحادث.

وبحسب ربيع فإن حادث السفينة إيفر جيفين لن يتسبب في فقد قناة السويس لعملائها ومن الممكن تقديم حوافز لهم.

وكانت إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي بلغت 5.6 مليار دولار.

وأعلنت هيئة قناة السويس تعليق الملاحة يوم الخميس الماضي، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة إم في إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس.

ويمر 12% من إجمالي التجارة العالمية عبر قناة السويس، وتمثل صادرات النفط الخام والمكرر والغاز بين 5 إلى 10% من الشحنات العالمية.

وتسبب جنوح السفينة في اضطراب حركة الملاحة البحرية العالمية نظرًا لأهمية قناة السويس.

يبلغ قيمة البضائع المتأثرة من توقف حركة الملاحة في قناة السويس 400 مليون دولار في الساعة، وفقًا لويدز ليست، المتخصصة في الملاحة البحرية.