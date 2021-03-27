ببطاقة الرقم القومي.. ضوابط وخطوات فتح المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول

كتب- علاء حجاج:

تعتبر المحافظ الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول، من وسائل الدفع الإلكترونية التي يمكن من خلالها استلام وتحويل الأموال، وكذلك سداد الفواتير للعديد من الخدمات الحكومية، مثل فواتير الكهرباء والغاز والمياه.

وتسمح شركات الاتصالات الأربعة لعملائها بإمكانية فتح محفظة إلكترونية، وفقًا لقواعد وشروط محددة.

ويشرح مصراوي القواعد المنظمة لاستخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وطريقة وخطوات فتح محفظة إلكترونية لخط المحمول الخاص بك لشركات الاتصالات الأربعة "فودافون -أورنج -اتصالات -وي"، وفقًا للقواعد الذي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي:

يحق لكل عميل فتح 3 محافظ إلكترونية (بحد أقصى) على بطاقة الرقم القومي الخاص به.

يمكن فتح محفظة إلكترونية واحدة فقط على خط الهاتف المحمول.

تقدم الخدمة للمصريين فقط الذين لديهم بطاقات رقم قومي سارية.

تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط بالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط.

الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين 30 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين 40 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين 100 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين 200 ألف جنيه.

يمكن للعملاء تحويل الأموال بين المحافظ الإلكترونية المختلفة، ولا يشترط أن يكون عميلا لنفس بنك شركة المحمول.

يجب أن يقوم العميل بإجراء عمليات السحب والإيداع من محفظتة المملوكة له.

لا يمكن إتمام أي عملية دون إدخال الرقم السري الخاص بالعميل.

يجب ألا يقل الرقم السري عن ستة أرقام "كحد أدنى" ويفضل ثمانية أرقام.

لا ينبغي السماح بالأرقام السهلة كرقم سرى PIN مثل 111111 أو 123456. يجب إدخال كلمة السر لفتح تطبيق المحافظ الإلكترونية.

يجب أن تكون كلمات سر معقدة (مثال: تتكون من ثمانية أحرف وتتضمن حروفا وأرقاما ورموزا خاصة.. إلخ).

خطوات فتح محفظة الكترونية

1- اذهب إلى أقرب فرع لشركة المحمول الخاصة بك، ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط هاتف محمول مسجل باسمك.

2- يملأ العميل طلب الاشتراك في الخدمة ويوقع عليه.

3- يتلقى العميل رسالة نصية بها كود تفعيل الخدمة واللينك الخاص بتطبيق الخدمة لشركة المحمول التابع لها.

4- ينشئ العميل رقمًا سريًا للتطبيق.

5- بعد ذلك يصبح لدى العميل محفظة إلكترونية، ويمكنه شحنها أو استخدام الرصيد في خدمات الدفع المختلفة.

الخدمات التي يمكن دفعها عبر المحافظ الإلكترونية، هي شحن أرصدة الهاتف المحمول، وسداد فواتير الاتصالات والكهرباء والغاز والمياه، وتحويل وإيداع الأموال للأفراد عبر محفظة الهاتف المحمول.