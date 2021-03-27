أسعار الذهب في مصر تعود للارتفاع خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 764 جنيها مقابل 762 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 862 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.

وعالميًا، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.32%.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب في نهاية تعاملات أمس 1732.5 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.