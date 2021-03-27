7 مزايا من فتح حسابات التوفير في البنوك ضمن مبادرات الشمول المالي

كتبت-منال المصري:

تكثف البنوك من مجهوداتها في إتاحة فتح حسابات مصرفية باختلاف أنواعها مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية أو مبالغة في طلب الأوراق في شهري مارس وأبريل بهدف دعم رؤية المركزي بفتح حساب لكل مواطن تحت شعار (الشمول المالي) لجذب بعض الشرائح البسيطة والشباب البعيدة عن التعامل مع الجهاز المصرفي.

وأعلنت البنوك من بداية الشهر الجاري لكافة العملاء الجدد فتح حسابات دون احتساب أي مصاريف إدارية في شهر مارس للاحتفال بيوم المرأة العالمي على أن تعاود مرة أخرى من منتصف شهر أبريل القادم لإتاحة فتح الحسابات للاحتفال بيوم الشمول المالي العربي وفقا لفعاليات البنك المركزي في مبادرة حساب مصرفي لكل مواطن.

وقرر بنكا الأهلي ومصر مد فتح الحسابات للعملاء الجدد من شهر مارس إلى نهاية أبريل القادم دون توقف بعد انتهاء الشهر الجاري وذلك لتمكين الشرائح المختلفة من فتح الحسابات ودعم رؤية المركزي.

ووجه البنك المركزي قبل عامين البنوك بتفعيل مبادرة فتح حساب لكل مواطن (الشمول المالي) والترويج لها من خلال 4 فعاليات موزعة على مدار العام تشمل أول فعالية الاحتفال بيوم المرأة من ثاني أسبوع من شهر مارس لنهايته، والاحتفال بيوم الادخار العربي من منتصف شهر أبريل، ويوم الشباب من شهر أغسطس، ويوم الادخار من مطلع شهر أكتوبر.

ويستطيع أي عميل جديد لا يتعامل مع البنوك في فتح حسابات يرغبه بأي بنك بل يستطيع أي عميل قائم في بنك بفتح حساب في بنوك أخري من 38 بنكا الموجودين في السوق المصري، دون التقيد بمصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب بشرط توافر مستند تحقيق الشخصية (ساري) وفي حال امتناع البنك من تنفيذ طلبه يحق له التقدم بشكوى للبنك المركزي لتبدأ عملية مسألة البنك فورا عن أسباب الامتناع من فتح الحساب.

ويحصل العملاء الجدد في أي بنك على 7 مزايا من فتح حسابات التوفير في البنوك كما يعرضها مصراوي في السطور التالية:

1-فتح حساب بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.

2-إصدار كارت خصم مباشر دون مصاريف إدارية لاستخدامها في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

3-الاشتراك في الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي مجانا للإطلاع على حسابه وشراء وكسر شهادات وودائع عبر الإنترنت.

4-الاشتراك في المحفظة الذكية لتسديد المدفوعات إلكترونيًا.

5-شراء شهادات أو ودائع التي تحتم وجود حساب في البنك.

6-الحصول على قروض شخصية مثل السيارات أو القرض الشخصي أو تمويل عقاري أو غير ذلك.

7-فتح حسابات في أكتر من بنك دون مصاريف.