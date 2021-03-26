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توقعات بارتفاع أسعار الأحذية 15% خلال فصل الصيف

04:00 م الجمعة 26 مارس 2021
توقعات بارتفاع أسعار الأحذية 15% خلال فصل الصيف

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الأحذية خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع مصاريف الشحن.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببًا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وارتفع سعر الحاوية بين 2500 و 3 الآف دولارا إلى بين 8 و10 آلاف دولارا، وفقا لقول مستوردين في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف هاشم، أنه يتم استيراد نسبة لا تقل عن 80% من مستلزمات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأحذية والشنط من الخارج.

وذكر هاشم، أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم عرض الأحذية الصيفي بالمحلات.

ووفقا لقول هاشم، حققت محلات الأحذية مبيعات جيدة خلال فترة الأوكازيون الشتوي وفترة ما قبل عيد الأم.

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