رئيس شعبة الملابس: أسعار الملابس الصيفي منخفضة 15% هذا العام
كتبت - دينا خالد:
قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن محلات الملابس ستبدأ بعرض الملابس الصيفية بعد انتهاء فترة الأوكازيون الشتوي، بدءا من يوم أمس 25 مارس حتى مطلع شهر أبريل.
وأضاف حسن لمصراوي، أن أسعار الملابس الصيفي منخفضة هذا العام بنحو 15% مقارنة بأسعار العام الماضي.
وأرجع حسن هذا الانخفاض في الأسعار إلى حالة الركود التي يعاني منها السوق ورغبة التجار في تحريك الطلب منذ بداية الموسم.
وأوضح حسن، أن هناك ارتفاعا طفيفا في بعض أسعار الملابس المستوردة بسبب ارتفاع أسعار تكلفة الشحن خلال الفترة الماضية.
وأشار حسن، إلى أن السوق تحرك خلال الفترة الماضية مع تزامن موسم الأوكازيون مع عيد الأم.
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