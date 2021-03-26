أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس شعبة الملابس: أسعار الملابس الصيفي منخفضة 15% هذا العام

02:17 م الجمعة 26 مارس 2021
رئيس شعبة الملابس: أسعار الملابس الصيفي منخفضة 15% هذا العام

أرشيفية

كتبت - دينا خالد:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن محلات الملابس ستبدأ بعرض الملابس الصيفية بعد انتهاء فترة الأوكازيون الشتوي، بدءا من يوم أمس 25 مارس حتى مطلع شهر أبريل.

وأضاف حسن لمصراوي، أن أسعار الملابس الصيفي منخفضة هذا العام بنحو 15% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع حسن هذا الانخفاض في الأسعار إلى حالة الركود التي يعاني منها السوق ورغبة التجار في تحريك الطلب منذ بداية الموسم.

وأوضح حسن، أن هناك ارتفاعا طفيفا في بعض أسعار الملابس المستوردة بسبب ارتفاع أسعار تكلفة الشحن خلال الفترة الماضية.

وأشار حسن، إلى أن السوق تحرك خلال الفترة الماضية مع تزامن موسم الأوكازيون مع عيد الأم.

أسعار الملابس الملابس الصيفية الأوكازيون الصيفي

الخبر التالى:

النفط يرتفع 2% مع مخاوف تعطل الإمدادات بتعليق الملاحة بقناة السويس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حادث تصادم قطاري سوهاج.. مصرع 32 مواطناً.. والسكة الحديد تكشف مفاجأة (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا