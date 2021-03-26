الشرقية للدخان تستهدف ترخيص إنتاج "السجائر الإلكترونية" بنهاية العام

كتبت - شيماء حفظي:

قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "ايسترن كومباني"، إن الشركة تستهدف الانتهاء من الحصول على رخصة إنتاج السجائر الإلكترونية " التبغ المسخن" وبدء تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان للبورصة المصرية أنها تجري مفاوضات مع عدد من مصنعي السجائر الإلكترونية من أجل إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

وقال أمان، إنه يتم التباحث مع مصنعي السجائر الإلكترونية وكذلك مصنعي الماكينات الخاصة بها، من أجل اختيار السيجارة المناسبة للمستهلك المصري، ويلي ذلك اختيار للمواصفة والشريك، والتقدم للحصول على الرخصة من التنمية الصناعية.

وأضاف أمان أنه من المفترض الا يكون هناك اشكالية في الحصول على الرخصة خاصة مع التزام الشركة بكافة المواصفات والاشتراطات التي تفرضها الدولة، منوها بأن اتجاه الشركة لاتخاذ خطوة إنتاج السجائر الإلكترونية يأتي في ظل توجه عدد من مدخني السجائر إلى تدخين الأنواع الأقل خطرا على الصحة.

وأوضح أن الشركة تدرس تكلفة الإنتاج الخاصة بذلك النوع خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الماكينات والتجهيزات الخاصة به، حيث أن الشركة ترغب في طرح منتج محلي مناسب بأسعار مناسبة وعن خطة الشركة لطرح منتجات سجائر جديدة.

وأكد أمان أن الشركة تبحث دائما عن طرح منتجات جديدة لإرضاء المستهلك المصري وتابع أنه على الجانب الآخر فإن الشركة تعتزم طرح منتجات معسل جديدة تتمثل في طرح ماركة جديدة للمعسل النكهات حيث تستهدف طرح معسل بـ 4 نكهات قبل نهاية العام الجاري، على أن يلي ذلك طرح نكهات أخرى.

وأشار العضو المنتدب لـ" ايسترن كومباني"، أن الشركة تعمل دائما على ضخ استثمارات جديدة وذلك في ضوء التوسعات الإنتاجية والبنية التحتية والتجهيزات، منوها بأنه يتم رصد مليار جنيه سنويا لتلك التوسعات.

ولفت إلى أن الطاقات الإنتاجية في الشركة شهدت نموا جيدا خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، حيث تراوحت الزيادة ما بين 10-15%، الأمر الذي سينعكس على حجم أعمال الشركة والذي من المتوقع أن يفوق ما تحقق العام الماضي وكذلك المستهدف له.

وارتفعت أرباح الشركة خلال مؤشرات الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه، وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6% على أساس سنوي.

وذكر أمان أن الشركة تقوم بإعداد ميزانية 2021/2022، من أجل مراعاة التوسعات الجديدة، منوها أنه من المستهدف الانتهاء منها قريبا.