رئيس الضرائب العقارية لمصراوي: 5 مليارات جنيه حصيلة متوقعة العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحصيلة المستهدفة للضرائب العقارية في مشروع موازنة العام المالي المقبل تصل إلى نحو 6.9 مليار جنيه، وهو نفس المستوى المستهدف في موازنة العام الحالي.

وأضاف فوزي، لمصراوي، أنه من الصعب أن يتم تحقيق كل المستهدف بالموازنة الحالية للضريبة العقارية، وأنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بحصيلة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه للضرائب العقارية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم إعفاء قطاع السياحة من الضريبة العقارية لمدة عام كامل وأيضا الطيران وقطاعات إنتاجية أخرى، بالإضافة إلى توقف دور الملاهي بسبب تداعيات كورونا، وبالتالي تأثر الضريبة المفروضة عليها والتي تحصلها مصلحة الضرائب العقارية.

وكان مجلس الوزراء وافق على إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وكذا قطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر بدأت من مطلع أبريل 2020، ثم أعلن محمد معيط وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على مد على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل.

وذكر أن "هناك ما بين 2 و3 مليارات جنيه تم إعفاءها خلال العام الحالي ووعدنا وزير المالية بأن تصل حصيلة الضرائب العقارية بنهاية العام إلى 5 مليارات جنيه وهو ما يعني أننا تجاوزنا الحصيلة المستهدفة في الموازنة الحالية عند حساب قيمة الإعفاءات المقررة من الحكومة".

وتواصل مصلحة الضرائب العقارية استقبال الإقرارات من الممولين من مالكي ومستغلي والمنتفعين بالوحدات العقارية حتى نهاية مارس الجاري.