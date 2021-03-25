لابد من عبور قناة السويس.. هل تؤثر أزمة السفينة الجانحة على واردات مصر؟

كتبت – شيماء حفظي:

لا تزال جهود هيئة قناة السويس مستمرة من أجل تعويم السفينة البنمية التي جنحت صباح الثلاثاء الماضي، وأدت لإغلاق الممر الملاحي الأهم على مستوى حركة التجارة العالمية.

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الواردات المصرية ستتأثر بتوقف الملاحة في قناة السويس.

وأوضح شيحة لمصراوي، أن "حركة الشحن للواردات المصرية تعتمد بشكل أساسي على آسيا بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي الواردات، وهذه البضائع لكي تصل إلى موانئ العين السخنة أو بورسعيد أو دمياط، فهي تمر عبر قناة السويس".

وأضاف عضو شعبة المستوردين، أن تعطل الحركة في القناة "بالطبع سيؤدي إلى تأخيرات في الشحنات المستوردة، ومواعيد تسليمها".

لكن شيحة، قال إن هذا التأخير لن يؤثر على أسعار هذه السلع في الأسواق، خاصة المرتبطة بشهر رمضان.

وقال "سلع موسم رمضان متواجدة لدى التجار في المخازن وطرحت بالأسواق، لذلك أي تاجر يرفع أسعار السلع يجب محاكمته".

وأشار إلى أن المستوردين يواجهون أحيانا تعطلات في الشحنات نتيجة النوات أو الظروف المناخية أو تأخر إجراءات التخليص الجمركي أو ازدحام الموانئ، لذلك فإن تأخير الشحنات لأيام أو حتى أسبوع لا يكون مؤثراً بشكل كبير على الأسواق.

وتأثرت حركة التجارة العالمية، بالحادث، رغم محاولات تعويم السفينة، ويمر حوالي 12% من حركة التجارة البحرية الدولية عبر قناة السويس البالغ طولها حوالي 193 كيلومترًا. وبلغت عوائدها لمصر العام الماضي 5.61 مليار دولار.

وفقا لتقديرات صحيفة "لويد ليست" المعنيّة بأخبار النقل البحري، تبلغ تكلفة الانسداد على مصر والعالم وقطاع الشحن البحري نحو 400 مليون دولار في الساعة الواحدة.

كما تبلغ حركة الشحن البحري المتجهة غربًا نحو 5.1 مليار دولار في اليوم الواحد، وحركة الشحن البحري المتجهة شرقًا نحو 4.5 مليار دولار تقريبًا.

وكان خبير النقل البحري، الدكتور حمدي برغوت، قال لمصراوي، إن "تكلفة تعويم السفينة الجانحة وحدها تربو - لا محالة- عن 100 مليون دولار". وعزا توقّعه هذا إلى أن زورق القطر أو القاطرة البحرية يُكلّف في الساعة الواحدة 6 آلاف دولار.

ومن ثمّ ستفوق الخسائر تقديرات بلومبرج، بحسب برغوت، لا سيّما في ظل الصعوبات التي تواجه تعويم السفينة الجانحة والتي قد تتسبب في استمرارها عالقة في القناة لأيام، ما يكبد مصر والعالم وحركة الشحن البحرية خسائر كبيرة.

وأشار خبير النقل البحري إلى أن حركة البضائع المارة بقناة السويس تُدر إلى القناة 15 مليون دولار يوميًا.