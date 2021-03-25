صحارى تؤكد "جدية" مقترح تطوير الحديد والصلب.. وقطاع الأعمال "تدرس"

كتبت – شيماء حفظي:

كشف حسام حواس مدير العلاقات العامة في مجموعة صحارى - المملكة المتحدة، ملامح مقترح التطوير الذي طرحته الشركة على وزارة قطاع الأعمال بشأن تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، فيما قال مصدر بالوزارة إنه ما زال الأمر قيد الدراسة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام، قال إن الوزارة لم تتلق عرضاً حقيقياً من مجموعة صحارى لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، مشيراً أن كل القصة تمت عبر البريد الإلكتروني، ودون مشروع واضح وأن الوزارة طالبتها بعرض مشروع فني وشريك فني مقترح.

وقال حواس، لمصراوي، إن شركته "جادة" في مشروع التطوير، وخاطبت الوزارة مجددًا في 23/3/2021 ببنود المشروع المقترح، كما قامت بمخاطبة مجلس الوزراء ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم التسليم يداً بيد الى سكرتارية الوزارة والشركة القابضة.

ماذا نعرف عن مقترح التطوير؟

وتضمن مشروع مقترح التطوير – الذي تلقى مصراوي نسخة منه – معالجة تركيز خام الحديد المصري المنخفض الرتبة، وهو نفس المشروع الذي تدرسه شركة الحديد والصلب حاليا مع الشريك الأوكراني فاش ماش، ليكون أساسا لشركة "الحديد والصلب للمحاجر والمناجم" التي يجري فصلها كشركة مستقلة عن "الحديد والصلب".

كما تضمن المشروع المقترح، تغيير جميع المعدات الكهربائية بخطوط الإنتاج بالكامل، واستحداثها بدوائر تحكم آلى حديثة automation طبقاً لأعلى التصميمات العالمية، وإنشاء وحدة صب مستمر حديثة تنتج المادة الخام ( البيليت) لإنتاج حديد التسليح، وكذلك المادة الخام لإنشاء الكمر الثقيل، وقضبان السكك الحديدية.

كما يتضمن المشروع المقترح إنشاء مصنع جديد لإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً مستهدفاً السوق المصري والإفريقي، ومصنع خردة لتجميع الخردة من السوق المحلى والعالمى، وتجهيزها لكل من مصنع حديد التسليح المزمع انشاؤه، وكذلك المصانع الأخرى بجمهورية مصر العربية والتى تحتاج سنويا لأكثر من 5 ملايين طن خردة.

ووفقا لبيانات المشروع المقترح، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع التطوير 400 مليون دولار، لكن "صحارى" رصدت له استثمارات بنحو 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن يكون البنك المركزي ضامنا لتمويل عملية التطوير.

كما أشارت الشركة، إلى أنها تسعى لاستقدام شريك فني للمشاركة في عملية تطوير الحديد والصلب، لكن بعد "كتابة مذكرة تفاهم بين المجموعة ووزارة قطاع الأعمال حتى يتسنى لها استقدام الخبراء الأجانب، والاتفاق مع شركات عالمية لدراسات الجدوى واستكمال دراسة الجدوى المبدئية المختصرة".

الوزارة تدرس

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، إن الوزارة تلقت خطابا جديدا بالفعل من شركة صحارى، وإنها تدرس حاليا الرد على الشركة حول بعض الأمور الفنية في المقترح، لكنه أشار أيضًا إلى أن أزمة الشركة ليست التمويل وأنه مازال المقترح غير واضح فنيا.

وأوضح المصدر :" تلقينا رسالة ثانية يوم 23 مارس بها معلومات جاري دراستها في القابضة المعدنية والوزارة، تمهيدا لاجتماع بالفيديو كونفرنس" مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي، إنه سيتم قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة بحلول الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وتنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – الشركة المنقسمة - في البورصة المصرية، قبل المضي في إجراءات التفاوض مع العاملين لصرف التعويضات، وتطبيق قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة".

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