أسعار الذهب العالمي يستقر مع بداية جلسة اليوم الخميس
10:01 ص الخميس 25 مارس 2021
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستويات ختام جلسة أمس.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1732.16 دولار، في تمام الساعة 9:21 صباحا بتوقيت القاهرة.
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