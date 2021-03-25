توفيق لمصراوي: 5 أبريل أول جميعة عمومية لشركة "غزل المحلة لكرة القدم"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم، ستجتمع لأول مرة في 5 أبريل المقبل، ويعقبها في نفس اليوم اجتماع مجلس إدارة الشركة ليبدأ مهمامه رسميا.

وأضاف توفيق، أنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور مصطفى عبده، والكابتن عمر عبدالله، كما تم تعيين المديرين المالي والإداري، وتشكيل الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة.

وأوضح الوزير، أن هذه أول تجربة في تأسيس شركة لكرة القدم في مصر، "وفي عالم الاحتراف، والشركات يجب أن يكون اختيار الإدارة وفقا لمحددات الخبرة، واختيار "عبده" يأتي لأنه من خلفية مؤسسية في إدارات النادي الأهلي، ولديه خلفية أكاديمية وهذه عوامل تساعد في إنجاح التجربة، إضافة إلى تقديم كل الدعم للشركة والنادي من الوزارة".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة الجديدة ستضع سياسة للنادي، تحت إشراف الوزارة، لاستكمال ما يمكن أن تسميته "إنجازا" خلال فترة الخمسة شهور الماضية.

"وضعنا فئات للاعبين، وحددنا مستوى اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، وليس همنا استقدام لاعبين بملايين الجنيهات لكن الأهم أكتمال نسيج النادي بوضعه الحالي، فريق المحلة طبعه غيرة شديدة من اللاعبين على الفريق، ونرى أن هذا الفريق يصلح بقليل جدا من التغييرات أن يحرز تقدما كبيرا" بحسب الوزير.

وأشار إلى أنه "بالطبع هناك عيوب في التجربة، لكن لا يزال يمكننا التحسين، ومعالجة بعض الأمور في خط الوسط الهجومي صانع الألعاب ورأس الحربة، وتعاقدنا فعلا مع 3 لاعبين جدد في موسم الانتقالات الصيفية، ونأمل في المعسكر الجديد بالقاهرة أن يتمكن الفريق من المنافسة في المربع الذهبي".

وأوضح الوزير، أنه من بين إجراءات دعم النادي، توفير رعاية قوية للنادي بقيمة 29 مليون جنيه وهو رقم كبير جدا، خلال الموسم الحالي، كذلك فصل تقييم حقوق الانتفاع وتأسيس الشركة، ولائحة اللاعبين والعقود الجديدة.

"عقود اللاعبين بحد أدنى سنتين إلى 5 سنوات، ألغينا بند الشرط الجزائي في العقود ما يعني أنه لا يحق للاعب مغادرة الفريق مقابل دفع الشرط الجزائي، النادي له الحق الوحيد في هذا الانتقال، ورفعنا المكافآت في اللوائح إلى 3 أضعاف ما كان سابقا" بحسب الوزير.

يذكر أن نادي غزل المحلة – الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز - حصد 22 نقطة بعد تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم في 14 مارس على حساب المقاولون العرب، ليجمع 8 نقاط في آخر أربع جولات ويرتقي إلى المركز التاسع في الدوري.