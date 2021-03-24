هبوط ملحوظ لأسعار البترول في آخر أسبوعين.. والسفينة الجانحة تقلص الخسائر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تراجعا بنسبة 8.1% خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تراجعت- وسط تعاملات متذبذبة- من حدود الـ 70 دولارا للبرميل لخام برنت إلى حدود الـ 60 دولارا مرة أخرى، وذلك قبل أن تعاود الصعود بشكل ملحوظ اليوم تزامنا مع حادثة تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة بنمية عن مسارها.

وأعلنت هيئة قناة السويس صباح اليوم أن سفينة بنمية جنحت بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيهها.

وقالت وكالة بلومبرج، في تقرير لها اليوم، إن تعطل الملاحة قد يسبب اضطرابًا في سلاسل إمداد الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن شركات التكرير الأوروبية والأمريكية التي تعتمد على الممر المائي الحيوي لشحنات نفط الشرق الأوسط قد تضطر إلى البحث عن إمدادات بديلة في حالة استمرار توقف الملاحة.

وأضافت أن تدفقات النفط الخام من حقول بحر الشمال الأمريكية المتجهة إلى آسيا قد تتوقف هي الأخرى.

وارتفع خام برنت إلى 62.65 دولار للبرميل بقيمة 1.86 دولار بنسبة 3.1% مقارنة بختام تعاملات أمس، وذلك بعد تراجع خلال الجلسات الماضية، وفقًا لبيانات رويترز.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال الأسبوعين الأخيرين واللذين شهدا تراجعا ملحوظا في الأسعار قبل ارتفاع اليوم، وذلك بحسب بيانات وكالة رويترز.