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مشتريات أجنبية ومحلية تقفز بالبورصة 2.2% بنهاية تعاملات اليوم بعد جلسات دامية

03:14 م الأربعاء 24 مارس 2021
مشتريات أجنبية ومحلية تقفز بالبورصة 2.2% بنهاية تعاملات اليوم بعد جلسات دامية

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 2.2% إلى مستوى 10702 نقطة، وذلك لأول مرة بعد 7 جلسات دامية وصلت بالمؤشر لمستويات منخفضة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 7.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 3.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 11 مليون جنيه.

وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره بنهاية جلسة أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10471 نقطة، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 2% في أول ساعة من التداولات.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة اسهم البورصة المستثمرين الأجانب
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