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نسرين طافش بـ"الحجاب" في كواليس "المداح"

02:27 م الأربعاء 24 مارس 2021
نسرين طافش بـ"الحجاب" في كواليس "المداح"

نسرين طافش

كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا من كواليس مسلسل "المداح"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "نسرين" في الصور مرتدية "الحجاب"، كشفت عن اسمها :"رحاب، المداح، رمضان 2021".

مسلسل" المداح"، يعرض رمضان المقبل 2021، بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.


سوريا

نسرين طافش سوريا مسلسل المداح إنستجرام

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