هشام توفيق لمصراوي: قيد شركة الحديد والصلب للمحاجر بالبورصة مطلع أبريل

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة بحلول الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وأضاف الوزير، أنه سيتم قيد الشركة الجديدة المنقسمة عن الحديد والصلب - تحت التصفية – خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن التأخر في تنفيذ هذه الخطوة بسبب إجراءات القيد.

وتنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – الشركة المنقسمة - في البورصة المصرية، قبل المضي في إجراءات التفاوض مع العاملين لصرف التعويضات، وتطبيق قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة".

وكان مصدر بقطاع الأعمال، كشف لمصراوي سابقا، حقيقة تلقي عرض من إحدى الشركات لتطوير المصنع ووقف التصفية، وهو ما وصفه المصدر بأنه لم يكن هناك عرضاً حقيقياً لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية.

وقال المصدر إن شركة الحديد والصلب ماضية في تنفيذ قرارات الجمعية العامة للشركة بالتصفية، "حيث أنها لم تتلق عرضا حقيقيا يدفعها للنظر فيه بتمعن أو توقف بناء عليه إجراءاتها، وهو أمر منطقي".