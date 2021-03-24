"التأمين الصحي" تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في التغطية الشاملة

كتب- مصطفى عيد:

بحث حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال اجتماع مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، محاور مشروع الدعم الفني المقدم من الحكومة اليابانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على النحو الذي يضمن تقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

وبحسب بيان من هيئة التأمين الصحي الشامل اليوم الأربعاء، قال حسام صادق إن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.

واستعرض صادق الموقف التنفيذي لهذا المشروع قائلاً: "نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، عقب نجاح تجربة بورسعيد، حيث تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه".

وأشار، خلال الاجتماع الذي حضرته مي فريد مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى حرصه على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك مع هيئة "جايكا"؛ من أجل الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة على نحو يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة.

وأوضح صادق أنه يستهدف من هذا التعاون ضمان توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المواطنين خلال 10 سنوات؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل.

وأكد أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، وأن النظام يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وقال حسام صادق: "إننا نمضي بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات".