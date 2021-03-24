البورصة ترتفع لأول مرة اليوم بعد 7 جلسات من التراجع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء لأول مرة بعد 7 جلسات دامية وصلت بالمؤشر لمستويات منخفضة.
وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا طفيفا بلغ نسبته 0.08% إلى مستوى 10479 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.
وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره بنهاية جلسة أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10471 نقطة، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 2% في أول ساعة من التداولات.
البورصة تقلص خسائرها مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
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