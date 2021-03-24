أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البورصة ترتفع لأول مرة اليوم بعد 7 جلسات من التراجع

10:18 ص الأربعاء 24 مارس 2021
البورصة ترتفع لأول مرة اليوم بعد 7 جلسات من التراجع

المؤشر الرئيسي للبورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء لأول مرة بعد 7 جلسات دامية وصلت بالمؤشر لمستويات منخفضة.

وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا طفيفا بلغ نسبته 0.08% إلى مستوى 10479 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره بنهاية جلسة أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10471 نقطة، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 2% في أول ساعة من التداولات.

البورصة تقلص خسائرها مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة مؤشر EGX30 اسهم البورصة

الخبر التالى:

البنك المركزي يعتزم إطلاق صندوق لدعم البورصة المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:3 أيام ممطرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا