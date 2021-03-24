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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:13 ص الأربعاء 24 مارس 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1 و1.85 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.85 جنيه.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر سوق العبور الطماطم البطاطس البصل انبعاث الغازات

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