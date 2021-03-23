تعيين منير فخري عبد النور رئيسا غير تنفيذي لشركة بلتون المالية



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة أن مجلس إدارة الشركة وافق على تعيين منير فخري عبد النور عضو مجلس الإدارة المستقل، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق أيضا خلال اجتماعه اليوم على تعيين أمير فاروق مشرقي عضوا مستقلا بمجلس الإدارة، وكذلك تعيين علاء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي عضوا مستقلا بمجلس الإدارة.

وبناءً على خطاب الترشيح الصادر من شركة أوراسكوم المالية القابضة، وافق مجلس إدارة بلتون على قبول تعيين باسم محمد صلاح عبد السلام يوسف عضوا غير تنفيذي بمجلس الإدارة ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة، بحسب البيان.

كما وافق المجلس على قبول استقالة أنسي نجيب أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وإيهاب نبيل صالح عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وماجد شوقي سوريال عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.

وكان مجلس إدارة شركة بلتون القابضة وافق، مطلع الشهر الجاري، على تعيين أنسي نجيب ساويرس، رئيسا لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة، خلفا لماجد شوقي، الذي تمت الموافقة على تعيينه وقتها عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة لحين موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبلتون.

وشركة أوراسكوم المالية القابضة، هي الشركة المنقسمة حديثا من شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وأصبحت مالكا رئيسيا لشركة بلتون القابضة المالية، كأحد إجراءات التقسيم.

وتعمل بلتون في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وانتقلت تبعية بلتون إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة التي تم إنشاؤها نتيجة لتقسيم أسهم شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار.