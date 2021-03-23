البورصة تقلص خسائرها مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء



كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية تراجعها للجلسة السابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استمرار التراجعات الحادة لمؤشري EGX70EWI وEGX100EWI.

وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره بنهاية الجلسة متراجعا بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10471 نقطة، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 2% في أول ساعة من التداولات.

بينما تهاوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.1% إلى مستوى 1822 نقطة، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.72% إلى 2740 نقطة.

وأوقفت البورصة التداول لمدة نصف ساعة خلال جلسة اليوم بعد مرور أول ساعة و5 دقائق من بدايتها وذلك عقب تهاوي مؤشر EGX100EWI بنسبة 5 قبل أن يقلص خسائره في باقي الجلسة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة بلغت 66 مليون جنيه و32.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 99 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، وذلك بعد أن فقد كل مكاسبه التي حققها خلال العام الحالي ليتحول إلى الخسارة حاليا بنسبة 3.45%.

بينما خسر بذلك مؤشر EGX70EWI نحو 15% من مستواه منذ بداية العام الحالي، كما خسر مؤشر EGX100EWI نحو 11.6% منذ بداية العام أيضا.

وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن ما يحدث من انخفاضات حادة في البورصة المصرية يأتي نتيجة عمليات تصحيح لعدد من أسهم المضاربة بعد ارتفاعات غير منطقية.

وأضاف سعيد لمصراوي أن ما يحدث هو عبارة عن "بالونة وفرقعت" لأسهم المؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت ارتفاعات كبيرة غير منطقية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن أسهم المؤشر الرئيسي EGX30 تتبع الانخفاضات التي حدثت لمؤشرات المؤشر السبعيني بسبب عدم استطاعة تحول المستثمرين لنقل أموالهم لأسهم المؤشر الرئيسي بسبب حدة وسرعة الهبوط في أسهم مؤشر EGX70EWI.

وأرجع سعيد ما يحدث أيضا إلى عدم وجود مستثمرين أجانب ومؤسسات قوية في السوق، مع تركز السيولة في أسهم مؤشر EGX70EWI والذي يتحكم فيها المضاربون، "ولا يوجد سوق يقوم على أسهم مضاربة".

وأكد حاجة البورصة المصرية إلى "بضاعة جديدة" من خلال طروحات جديدة في السوق من أجل جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات مرة أخرى له وعودة السيولة القوية.

وتوقع سعيد أن يتماسك السوق ويتوقف عن النزيف مع وصول مؤشر EGX70EWI إلى مستوى 1775 نقطة، والمؤشر الرئيسي إلى مستوى 10260 نقطة، على أن تحدث حركة ارتداد صعودية بعد ذلك.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن أداء البورصة المصرية، وخاصة المؤشر EGX 70، يعكس أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حيث يخرج الأجانب من أسواق الأسهم والدخل الثابت الناشئة، وهو ما بدأ في منتصف فبراير مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافت أن بين أسباب التراجع أيضا المخاوف من تأثير خروج استثمارات الحافظة الأجنبية من الأسواق الناشئة على العملة المحلية، وأيضا ما يدور حول مفاوضات سد النهضة.

وذكرت رضوى السويفي أن متداولي التجزئة يمثلون 70% من السوق، لذا فحدوث أي عمليات بيع بالهامش يزيد من حجم الانخفاض والتقلب في السوق.