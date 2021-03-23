الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والبركة إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.