أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

02:09 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والبركة إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الجنيه المصري سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالونة وفرقعت.. ما أسباب انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا