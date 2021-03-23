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100 % زيادة في أرباح مصر من منجم السكري للذهب في عام (إنفوجرافيك)

01:12 م الثلاثاء 23 مارس 2021
100 % زيادة في أرباح مصر من منجم السكري للذهب في عام (إنفوجرافيك)

منجم السكري

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت متحصلات مصر من منجم السكري للذهب، الذي تديره شركة سنتامين الأسترالية، خلال العام الماضي بنسبة 100% مقارنة بعام 2019.

وسجلت قيمة أرباح مصر من المنجم 174.2 مليون دولار خلال 2020، وفقًا لما أظهرته نتائج أعمال شركة سنتامين

وتأتي الزيادة لسببين أولهما ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال العام الماضي، فضلًا عن زيادة نسبة مصر من أرباح المنجم منذ يوليو الماضي لتكون بنسبة 50% بدلًا من 45% سابقًا.

ويستعرض الإنفوجرافيك التالي تطور متحصلات مصر من منجم السكري خلال 4 سنوات ماضية، وفقًا لبيانات سنتامين.

منجم السكري لرباح منجم السكري شركة سنتامين الأسترالية أرباح مصر

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مصادر: بنك ABC ينتهي من الاستحواذ على "بلوم مصر" بعد شهر رمضان
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