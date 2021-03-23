100 % زيادة في أرباح مصر من منجم السكري للذهب في عام (إنفوجرافيك)
كتبت- ياسمين سليم:
قفزت متحصلات مصر من منجم السكري للذهب، الذي تديره شركة سنتامين الأسترالية، خلال العام الماضي بنسبة 100% مقارنة بعام 2019.
وسجلت قيمة أرباح مصر من المنجم 174.2 مليون دولار خلال 2020، وفقًا لما أظهرته نتائج أعمال شركة سنتامين
وتأتي الزيادة لسببين أولهما ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال العام الماضي، فضلًا عن زيادة نسبة مصر من أرباح المنجم منذ يوليو الماضي لتكون بنسبة 50% بدلًا من 45% سابقًا.
ويستعرض الإنفوجرافيك التالي تطور متحصلات مصر من منجم السكري خلال 4 سنوات ماضية، وفقًا لبيانات سنتامين.
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