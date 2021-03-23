البورصة توقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد

كتب- مصطفى عيد:

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف جلسة تداول اليوم الثلاثاء لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX100EWI بنسبة 5%، بحسب ما ذكرت البورصة في بيان لها على موقعها الإلكتروني.

وجاء وقف التداول بعد حوالي ساعة و5 دقائق من بداية جلسة اليوم، حيث واصلت مؤشرات البورصة نزيفها الحاد، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 1.99% إلى مستوى 10328 نقطة.

بينما تهاوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.98%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 5.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، بسبب الضغوط البيعية في الأسهم، نتيجة التراجعات التي حدثت على مدار الأيام الماضية.