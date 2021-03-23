ما الأمتعة الشخصية التي تعفى من الجمارك للسياح أو العائدين إلى مصر؟

كتب- مصطفى عيد:

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد عدة اشتراطات من أجل تطبيق الإعفاء المقرر للسياح أو العابر القادم، وأيضا اشتراطات بالنسبة للمقيمين في مصر خاصة عند العودة.

وكان البند 2 من المادة 20 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 نص على أن تعفى من الضريبة الجمركية، وبشرط المعاينة، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب المادة 76 من مشروع اللائحة الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني وطرحته للحوار المجتمعي، تضمنت هذه الشروط لتطبيق الإعفاء بالنسبة للسياح والعابرين ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتي:

1- الملابس الشخصية المستعملة.

2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه، بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار.

3- الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي وطبقا لما تقدره الجهة الرقابية المختصة.

4- الأشياء الجديدة في حدود 10 آلاف جنيه، وبشرط ألا يكون لها صفة الإتجار، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء.

5- خرطوشة سجائر (200 سيجارة) أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية، مع إثبات كميات هذه الأصناف على جواز السفر.

6- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن 2 لتر، و2 خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال زجاجة من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة.

ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالبند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.

ويمنح الإعفاء المشار إليه للعائد بما لا يجاوز 4 مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على مبلغ الإعفاء المشار إليه، بحسب مشروع لائحة قانون الجمارك.

كما نصت المادة على أنه بالنسبة للمقيمين عند العودة إلى مصر ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد ما يأتي:

1- الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة في النموذج الذي كان أثبتها به عند مغادرته البلاد.

2- الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 10 آلاف جنيه، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفاء.

3- خرطوشة سجائر (200 سيجارة) أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية، مع إثبات كميات هذه الأصناف على جواز السفر.

4- ما تم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن 2 لتر، و2 خرطوشة سجائر والدخان والكولونيا، ويسمح له باستبدال زجاجة مشروبات روحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، وبشرط عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في البند 3.

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وفقا للبند ذات الفئة الأعلى من البنود المشتراة، مع إثبات ذلك على جواز السفر، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا عند الشراء.

ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.

ويمنح الإعفاء المشار إليه سابقا للعائد بما لا يجاوز مرتين في العام، وفقا لمشروع لائحة قانون الجمارك.