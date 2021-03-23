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تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمي في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

10:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمي في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.04%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1739.6 دولار، في تمام الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب العالمي أسعار الذهب الذهب

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