قطاع الأعمال تفاوض الشريك الصيني لضخ 10 ملايين دولار في "النصر للسيارات"

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تتفاوض مع الشركة الصينية "دونج فينج" للمساهمة في استثمارات تصنيع سيارة كهربائية في النصر للسيارات، التابعة للوزارة.

وأوضح الوزير في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تتفاوض مع الشريك الصيني لضخ 10 ملايين دولار، بما يعادل 20% من رأس المال المقرر للتطوير.

ووقعت شركة النصر للسيارات، في يناير الماضي، اتفاقا مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في الشركة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.

وقال الوزير إن "التفاوض الجاري حاليا يأتي بالإضافة إلى اتفاق الشراكة الذي يقوم على تقديم الشركة الصينية لخبرتها في الـ Know how المدفوعة لصالح النصر".

وأقرت الحكومة عددا من المحفزات لشراء السيارات الكهربائية المصنعة محليا - والتي تنطبق على السيارات المنتجة في النصر للسيارات – والتي تتضمن 50 ألف جنيه للسيارة الملاكي دون شرط التخريد، و50 ألف جنيه للتاكسي بشرط التخريد، و65 ألف جنيه للميني باص بشرط التخريد، بحسب الوزير.

وقال الوزير، إن الوزارة تبحث مع وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والجيزة، الأماكن المقترحة لإنشاء محطات الشحن، ويتم حاليا تشكيل لجان مع كل محافظة للتحديد النهائي، وبعدها تبدأ وزارة الكهرباء العمل لتوفير البنية التحتية للمحطات.

وأوضح الوزير، أنه من المقرر أن يتم تأسيس محطات الشحن قبل إنتاج السيارات الكهربائية المنتجة محليا في السوق، نحن نؤسس ألف محطة شحن، وألفي بمكان انتظار في السنة الأولى، ومطلوب أن يكون نصف هذا العدد جاهز على الأقل قبل طرح السيارات للبيع.

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال هذه الشراكة.

ووقعت قطاع الأعمال مذكرة التفاهم لإنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات.

وستنتج الشركة المصرية سيارة كهربائية طراز E70 التي تنتجها شركة صينية من خلال اتفاقية شراكة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشتري وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.