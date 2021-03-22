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ننشر مشروع لائحة قانون الجمارك الجديد بعد طرحه للحوار المجتمعي

02:07 م الإثنين 22 مارس 2021
ننشر مشروع لائحة قانون الجمارك الجديد بعد طرحه للحوار المجتمعي

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

طرحت وزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي من خلال نشره على الموقعين الإلكترونيين لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، بحسب ما أعلنه محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم الاثنين.

وأرسلت وزارة المالية نسخا من مشروع اللائحة لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين.

وذكر الوزير أنه سيتم تلقي هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يُراعي الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات "ACI".

وينشر مصراوي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزارة المالية قانون الجمارك الجديد الجمارك محمد معيط

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