دراسة لشركة فيزا: 3 من 4 شركات مصرية متفائلة بالتعافي من كورونا في 2021

كتبت- منال المصري:

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة فيزا العاملة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية أن 3 من أصل 4 شركات صغيرة في مصر متفائلة حيال تعافي الأعمال خلال العام الجاري.

وبحسب بيان صادر عن فيزا اليوم الاثنين فإن نصف التجار الذين شملهم الاستطلاع في مصر يؤمنون بأن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تعافي أعمالهم.

وشملت دراسة "تعافي الشركات الصغيرة" في عام 2021 عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والإمارات، والسعودية وباكستان، بهدف الوقوف على الآليات التي اتبعتها تلك الشركات لأداء أعمالها والحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 على ميزانياتها.

وكشفت الدراسة أيضاً عن أبرز توجهات الإنفاق التي يعتقد التجار بأهميتها في رسم ملامح بيئة الأعمال خلال جائحة كوفيد-19، وتشمل الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية (92٪ من التجار) وخدمة استلام الطلبات (73٪) وخدمة التوصيل للمنازل (75٪).

ويتوقع التجار لهذه التوجهات أن تشهد صعوداً متواصلاً بعد الجائحة، بحسب البيان.

وقال نحو نصف التجار المشاركين في الاستطلاع في مصر (46٪) إن المدفوعات اللاتلامسية كانت بمثابة الخيار المفضل بين عملائهم للدفع خلال جائحة كورونا.

بينما قال ثلث التجار (35٪) إنهم سارعوا لإطلاق نشاطهم عبر الإنترنت بهدف الاستجابة للطلب المتزايد من المستهلكين على المدفوعات الرقمية خلال الجائحة.

وأظهرت الدراسة أن نحو 6 من أصل 10 تجار تجزئة (56٪) قامواً أيضاً بطرح منتجات وعروض جديدة خلال الجائحة، حيث وفرت نسبة الثلث (34٪) خدمات التوصيل للمنازل وخيارات الاستلام، وأطلق 47٪ منهم عروضاً ترويجية خلال الجائحة بهدف اجتذاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم.

زلمس 77٪ ممن شملهم الاستطلاع نمواً في معدلات استخدام برامج الولاء.

وأعرب نحو 9 من أصل 10 (88٪) عن ثقتهم باحتفاظ التسوق عبر الإنترنت بمكانته كخيار مفضل بين العملاء لفترة طويلة بعد الأزمة.

وقالت ملاك البابا، مدير عام شركة Visa في مصر: "يسعدنا أن نشهد هذا المستوى من التفاؤل حيال تعافي الأعمال خلال عام 2021 بين التجار، وسرعة تكيّفهم وإدراكهم لتطلعات عملائهم، سواء عبر إطلاق نشاطهم عبر الإنترنت وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات المدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل إلى المنازل أو إطلاق الحملات الترويجية، وجميعها عوامل ساهمت بدور محوري في انتقالهم من نمط الحفاظ على الاستمرارية إلى نمط التعافي بسرعة".

وتابعت: "نظرًا لأن ثلثي أصحاب الشركات الصغيرة (65٪) يعتمدون على أعمالهم كمصدر رئيسي للدخل، يتعين على هذه الشركات أن تسارع للانتقال إلى المدفوعات الرقمية وتعزيز الخيارات الرقمية التي توفرها في أسرع وقت ممكن".

وذكر البيان إن 24٪ من التجار المصريين الذين شملهم الاستطلاع ولا يمتلكون حالياً حضوراً عبر الإنترنت، يخططون لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، بينما يعتزم أكثر من 40% توفير خيارات المدفوعات اللاتلامسية والخيارات الرقمية للدفع المسبق.

ويخطط التجار الذين يقبلون المدفوعات النقدية فقط لتوفير نقاط البيع (44٪) والاستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة (29٪) خلال العامين المقبلين.

وأعرب (23٪) من التجار المشاركين في الاستطلاع عن اهتمامهم بحلول القبول منخفضة التكلفة، والثقة في المدفوعات عبر البطاقات (24%)، بينما يمثل التأخير في استرداد العملاء لمدفوعاتهم (18%) من أبرز المخاوف بين التجار المشاركين في الاستطلاع، مما يؤكد على أهمية تعزيز الوعي بين التجار بحسب دراسة فيزا.

وقال عصام الدالي، رئيس قطاع المبيعات التجارية وقبول المدفوعات لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان: إن نتائج هذه الدراسة توفر لنا رؤية أوضح للعوائق التي يواجهها التجار أثناء انتقالهم إلى بيئة الأعمال الرقمية، وأن تدعم استراتيجيتنا الرامية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى مجموعة موثوقة من الأدوات التوعوية والتقنيات مثل الحلول منخفضة التكلفة لقبول المدفوعات.

وذكر البيان أن فيزا تعتزم مواصلة طرح البرامج والموارد الجديدة للتصدي للتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التحول إلى الرقمنة والازدهار في الواقع الجديد.