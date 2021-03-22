الإحصاء: 68.5% حصة نهر النيل من موارد مصر المائية العام الماضي

كتبت-ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر، وبلغت حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 2019-2020.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمياه.

وقال جهاز الإحصاء إن كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بلغت نحــو 25.56 مليار متر مكعب تمثل 31.5%من جملة الموارد المائية في 2019-2020 بنسبة نقص قدرها 0.5% .

بلغت كمية المياه النقية المنتجة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 11 مليار متر مكعب خلال العام 2019-2020 بنسبة زيادة 22.5% عن العام السابق له.

وقال جهاز الإحصاء إن كمية المياه المباعة بلغت 8.5 مليار متر مكعب في عام 2019-2020 مقابل 6.41 مليار متر مكعب عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.

وسجلت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.63 مليار م3 عـــــــام 2019-2020 مـقـابـل 61.65 مليار م3 عام 2018-2019 بنسبة نقص 0.3%.

وقال الجهاز إن كمية المياه المستهلكة في الشرب بلغت 11.53 مليار م3 عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 7.8 % عن العام السابق له.