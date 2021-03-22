تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح اليوم بين 21 و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.