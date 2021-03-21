مستشفى كليوباترا تخصص 580 مليون جنيه لتمويل صفقة استحواذ

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها خصصت 580 مليون جنيه للاستحواذ على مستشفى آخر يعمل في مصر لكنها لم تسمه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، بشأن استخدامات متحصلات اكتتاب زيادة رأسمالها بقيمة 700 مليون جنيه، إنها ستستخدم نحو 580 مليون جنيه من المتحصلات لتمويل جزء من قيمة هذا الاستحواذ.

وأوضحت الشركة، أن المستشفى المزمع الاستحواذ عليه يضم حاليا أكثر من 150 سريرا بما يسمح لها بتوسيع نطاق عملها، مشيرة إلى أنها دخلت في مذكرة تفاهم مع ملاك المستشفى المزمع الاستحواذ عليها من أجل البدء في عملية الاستحواذ، وتقوم حاليا بالفحوصات النافية للجهالة.

وكانت مستشفى كليوباترا، بدأت محادثات مع شركة ألاميدا، للاستحواذ على الثانية، فيما أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار رفضه المبدئي للصفقة.

وتضم مستشفيات كليوباترا نحو 780 سريرا، موزعة على 6 مستشفيات كبيرة بالقاهرة الكبرى، ومنها مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوي، والشروق، والقاهرة التخصصي.

وتمتلك ألاميدا، نحو 670 سريرا، وتستحوذ على مستشفيات كبرى مثل السلام الدولي ودار الفؤاد.

وفي حال نجاح الدمج أو الاستحواذ سيصبح الكيان الجديد أكبر مؤسسة صحية بالقطاع الخاص بطاقة استيعابية تضم 1450 سريرا.