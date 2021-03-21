رئيس اتحاد مقاولي ليبيا: نحتاج 450 مليار دولار لإعادة الإعمار.. ووجود العامل المصري ضروري

كتبت-نرمين إبراهيم:

كشف عبد المجيد كوشير، رئيس اتحاد مقاولي ليبيا ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، عن أن ليبيا تحتاج ٤٥٠ مليار دولار للإعادة إعمارها في خلال مدة زمنية ٥ سنوات بالاضافة إلى الاحتياج لـ ٣ ملايين عامل.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن مرحلة الإعمار في ليبيا تحتاج للعامل المصري المشهود له بالكفاءة والخبرة في الساحة الليبية.

وأوضح أن فرص الاستثمار في ليبيا عديدة ومنها في البنية التحتية والسكة الحديد والجسور والطرق والإسكان والصرف الصحي والبترول.

ودعا رئيس اتحاد مقاولي ليبيا ونائب رئيس المقاولين العرب شركات المقاولات المصرية للمساهمة في إعمار ليبيا، مشددا على أهمية دور مصر لتوفير القوى العاملة اللازمة.

وتوقع كوشير أن يكون لشركات المقاولات المصرية نصيب الأسد في إعمار ليبيا والفوز في المنافسة، بتقديم عروض تتفوق على الشركات الدولية التي تسعى على قدم وساق لاستغلال الفرصة منها على سبيل المثال الشركات الصينية والتركية.

وأضاف أن ليبيا تفضل الشركات المصرية حيث أن لها باع وخبرة بالساحة الليبية وعملت بها فترة طويلة منذ عهد القذافي.

وأشاد كوشير بالتطور في البنية التحتية بمصر وتقدمها في هذا القطاع، مطالبا الشركات المصرية أن تكون مستعدة للمنافسة.

وأقترح كوشير أن يكون هناك شراكة بين الشركات المصرية والليبية في تنفيذ المشروعات المقاولات، حتى تراعى الشركات الوطنية الليبية مصلحة الشركات المصرية.

كانت انتخابات اتحاد المقاولين العرب أجريت أمس وأسفرت عن تجديد الثقة في على فاخر السنافي رئيسا للاتحاد، وأحمد اليعقوبي، رئيس اتحاد المقاولين الأردن، نائبًا له عن دول الشرق، وعبد المجيد كوشير رئيس اتحاد مقاولين ليبيا، نائبًا عن دول الغرب.