تبدأ الثلاثاء.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مارس
كتب- مصطفى عيد:
أتاحت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس والتي تبدأ الثلاثاء المقبل، حسب الجهة التابع لها الموظف.
وستبدأ الوزارة من يوم الثلاثاء الصرف لعدة وزارات وهيئات تابعة لها، وتستكمل عملية الصرف أيام 24 و25 مارس لبقية الهيئات وفي يومي 28 و29 مارس سيكون المرتب متاحًا لجميع موظفي الدولة في بطاقاتهم البنكية.
وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف المرتبات حسب الجهة أو الوزارة التابع لها الموظف.
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