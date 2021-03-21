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تبدأ الثلاثاء.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مارس

01:09 م الأحد 21 مارس 2021
تبدأ الثلاثاء.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مارس

صرف مرتبات

كتب- مصطفى عيد:

أتاحت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس والتي تبدأ الثلاثاء المقبل، حسب الجهة التابع لها الموظف.

وستبدأ الوزارة من يوم الثلاثاء الصرف لعدة وزارات وهيئات تابعة لها، وتستكمل عملية الصرف أيام 24 و25 مارس لبقية الهيئات وفي يومي 28 و29 مارس سيكون المرتب متاحًا لجميع موظفي الدولة في بطاقاتهم البنكية.

وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف المرتبات حسب الجهة أو الوزارة التابع لها الموظف.

مكان الصور وفقًا للترتيب

صورة 1

صورة 2

صورة 3

صورة 4

صرف مرتبات وزارة المالية مرتبات شهر مارس موظفي الدولة

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