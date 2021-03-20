أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

وزير المالية: تكليف رئاسي بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة

01:35 م السبت 20 مارس 2021
وزير المالية: تكليف رئاسي بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة

محمد معيط

كتبت- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار.

وأضاف معيط، أنه من المقرر افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيو 2022.

وأشار الوزير، خلال افتتاحه لمأمورية الضرائب العقارية بشرم الشيخ، اليوم السبت إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا للمأموريات بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

أضاف الوزير، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، وقد كانت البداية بالتطبيق الإلكترونى لتقديم إقرارات الوحدات السكنية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، في إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد.

وتابع الوزير، أنه سيتم بحث عدد من الآليات لحل مشكلة المسافات المتباعدة للموظفين الذين يعانون فى الانتقال من مقار سكنهم إلى جهات أعمالهم؛ بما يُسهم فى التخفيف عن كاهلهم.

وأكد الوزير، أن المقر الجديد للضرائب العقارية بشرم الشيخ يضم نافذة لمصلحة الضرائب المصرية؛ تيسيرًا على الممولين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى المراكز الضريبية المدمجة؛ باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها وميكنتها حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية والرسوم الجمركية، على النحو الذى يؤدى إلى تخفيض الوقت اللازم لدفع الضرائب؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال، من خلال توطين الخبرات التكنولوجية.

محمد معيط وزير المالية مجمع للخدمات الحكومية الهيئة العامة للاستثمار الضرائب العقارية الضرائب على الدخل

الخبر التالى:

بعد مبادرة المركزي.. البنوك نشرت 1600 ماكينة صراف آلي في 2020
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا