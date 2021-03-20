المصرية للاتصالات تطرح "راوتر جديد" للإنترنت الأرضي.. فكم سعره؟

كتب-علاء حجاج:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، ثاني راوتر جديد يدعم سرعات عالية للإنترنت الأرضي تصل إلى 200 ميجابايت، من شركة ZTE، وذلك مقابل 614 جنيهًا للسعر النقدي و10 جنيهات بنظام الدفعات الشهرية.

ويعد هذا هو الراوتر الثاني الذي تطرحه الشركة خلال شهر واحد من نوع Super vectoring والذي يدعم سرعات إنترنت عالية، بعد أن أطلقت راوتر هواوي بنفس المواصفات والسعر مطلع الشهر الجاري.

ويعد راوتر "وي" الجديد "Super vectoring" نوعيه "هواوي-وZTE" جهازًا جديدًا على السوق المصري، ويدعم سرعات عالية من خلال تكنولوجيا متقدمة في المجال اللاسلكي والحماية، كما يتيح للعملاء الوصول إلى سرعات تصل إلى 200 ميجابايت، مقارنة بـ 100 ميجابايت في الراوتر السابق "VDSL".

مواصفات راوتر "WE" الجديد:

• يدعم الجهاز سرعات إنترنت تصل إلى "200Mbps"، وهو ما يعني أنه يدعم ترددين "GHZ 2.4 و5 GHZ"، وبالتالي يدعم سرعات أعلى لاسلكيا.

• عدد المستخدمين المتاح لهم استخدام شبكة الـ"WIFI" حوالي 64 جهازًا في نفس الوقت.

• مزيد من الاستقرار اللاسلكي.

• تغطية لاسلكية عالية المدى.

ويبلغ سعر راوتر المصرية للاتصالات الجديد 614 جنيهًا، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة، ليصل السعر الإجمالي إلى 700 جنيه.

وفي حالة الحصول على الراوتر بنظام المدفوعات الشهرية، سيُسدد العميل 11.4 جنيه شهريًا، منهم 10 جنيهات مقابل الإيجار، و1.4 جنيه ضريبة على القيمة المضافة.

ويتاح الراوتر للعملاء الجدد والحاليين الذين لم يحصلوا على راوتر من الشركة، ويحق للعميل الحصول على راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية وعدد جهازين نقدي.

وعلى العميل الحاصل على راوتر "Mid-End" بنظام المدفوعات الشهرية شراء الراوتر "Rent to sold" حسب مدة المدفوعات الشهرية حتى يمكن له الحصول على راوتر "WE" الجديد "Super vectoring AC 1200" بنظام المدفوعات الشهرية.