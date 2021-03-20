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ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

12:33 م السبت 20 مارس 2021
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيهين في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 767 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 877 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6132 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا في نهاية جلسة تداولات أمس بنسبة 0.51%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1745.2 دولار، في آخر جلسة من تداولات الأسبوع.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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