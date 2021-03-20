رئيس اتحاد المقاولين العرب يطالب بتعزيز الشراكة العربية لإعادة إعمار الدول المتضررة

كتبت-نرمين إبراهيم:

طالب علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، بتعزيز الشراكات بين حكومات الدول والقطاع الخاص ككل وشركات المقاولات على وجه الخصوص لإعادة إعمار وبناء الدول المتضررة من جراء الحروب وإزالة كافة التحديات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي بحضور المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل.

وأضاف أن قطاع المقاولات كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بشدة من كورونا ولم تكن تجربة سهلة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود العربية لإنقاذ القطاع المقاولات الذي بات يرنو تحت مطرقة التراجع الاقتصادي العالمي.

وكشف أن حجم الأموال المطلوبة للإعادة إعمار الدول وبناء الدول المتضررة جراء الحروب.

وقال إن العراق تحتاج من ١٢٥ مليار دولار إلى ١٥٠ مليار دولار للإعمار فقط مدينة الموصل والرمادي، أما سوريا تحتاج تريليون دولار للإعادة اعمارها وليبيا تحتاج ٢٥٠ مليار دولار واليمن تحتاج من ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليار دولار.

وأضاف لمصراوي أن دولة العراق هي الأكثر أمانًا للاستثمار العقاري، لأنها تعافت أمنيا وسياسيا، أما سوريا وليبيا واليمن لا تزال البيئة فيها غير خصبة للاستثمار العقاري حاليًا.

وعن الاتفاق الثنائي بين مصر والعراق "الإعمار مقابل النفط" الموقعة بين الطرفين؛ قال إن لم يوضع الإطار النهائي للاتفاق ولكن العراق لديها تجربة جيدة سابقة مع الأمم المتحدة وهي "النفط مقابل الغذاء ".

وأشاد السنافي بمشروع العاصمة الإدارية وقال بصفته رئيس اتحاد مقاولي العراق أتمنى نقل التجربة إلى بغداد وإنشاء بها عاصمة إدارية.